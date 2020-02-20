В Пензе психолог рассказала, как родителям стать своему ребенку другом

Всем мамам и папам хочется, чтобы ребенок воспринимал их не только как родителей, но и как друзей, чтобы он мог делиться с ними своими переживаниями и чувствами, а также откровенно говорил о том, что с ним происходит, особенно в подростковом возрасте. Возможно, ли в процессе воспитания совместить в себе роли родителя и друга? Ответит на волнующий вопрос — пензенский психолог Ирина Жарова.