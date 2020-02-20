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В Пензе психолог рассказала, как родителям стать своему ребенку другом

20 февраля в 08:29 84 просмотра

На телеканале «Экспресс» вышел новый выпуск утренней рубрики «ПСИХОЛОГиЯ» (16+). Напомним, в первом цикле передач речь пойдет о ярком, сложном, ответственном и формирующем на всю жизнь человека периоде — подростковом.

Всем мамам и папам хочется, чтобы ребенок воспринимал их не только как родителей, но и как друзей, чтобы он мог делиться с ними своими переживаниями и чувствами, а также откровенно говорил о том, что с ним происходит, особенно в подростковом возрасте. Возможно, ли в процессе воспитания совместить в себе роли родителя и друга? Ответит на волнующий вопрос — пензенский психолог Ирина Жарова.


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