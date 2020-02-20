Герои Победы: Корсаков Николай Павлович

В преддверии юбилея Победы на телеканале « Экспресс » продолжают рассказывать об уроженцах Пензенской области — Героях Советского Союза. Увы, многие получили это звание посмертно, выполнив свой воинский долг до конца. В их числе был и Николай Павлович Корсаков.

Он родился в 1924 году в селе Иваново-Наумовка Тамалинского района Пензенской области в семье крестьянина. Призван в Красную Армию в 1942 году, на фронте с марта 1943-го. Воевал в кавалерийской дивизии, пулеметчиком. 5 января 1945 года в составе подразделения принял бой с превосходящими силами противника на территории Чехословакии. В упорной схватке наши бойцы отстояли позиции, уничтожив большое количество гитлеровцев. С нашей стороны. среди погибших был и Николай Павлович Корсаков. В апреле 1945-го года пензенцу было присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно.