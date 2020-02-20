Ученые считают, что Россию накроет эпидемия коронавируса

В октябре Россию может накрыть эпидемия коронавируса. Такой прогноз « Известиям » дал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев

Он напомнил, что респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью, ведь коронавирус продолжает распространяться по миру. Он уверен, что COVID-2019 не исчезнет сам по себе, и допускает возможность масштабной эпидемии.

«Продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая, и хотя он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах. Причем у нас есть сведения о числе инфицированных только из стран с сильной медициной. Что происходит в развивающихся государствах, мы можем только предполагать», — сказал он.

При этом профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов считает, что паниковать рано, ведь страны, в том числе и Россия, принимают «достаточно серьезные меры» по предотвращению распространения заболевания.

Напомним, с 20 февраля вступил в силу временный запрет на въезд в Россию гражданам КНР, приезжающим в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности.

По данным на 19 февраля от коронавируса погибли 2004 человек, подтвержденных случаев заражения — более 74000.