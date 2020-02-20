Пензенцам предлагают купить места под ларьки

В торговых точках можно будет продавать продовольственную и непродовольственную продукцию на протяжении пяти лет. В пресс-службе мэрии уточнили, что места можно занять по адресам:

— пр. Строителей, 37;

— ул. Аустрина, 150в;

— ул. Чаадаева/Долгорукова;

— ул. Тепличная, 10;

— ул. Клары Цеткин, 23а;

— ул. Антонова, 19.

Прием заявок уже стартовал, он завершится 28 февраля. Подать их можно по адресу: пл. М. Жукова, 4, каб.122, контактный телефон (факс): 54−19−04 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.