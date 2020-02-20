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В Пензенской области родители школьников сдали ЕГЭ

20 февраля в 09:20 140 просмотров

Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году она была посвящена Году памяти и славы.

В регионе работали 17 пунктов проведения экзаменов, участниками акции стали более 400 родителей. За парту сели зампред правительства области Олег Ягов и министр образования Александр Воронков.

«Знание истории чрезвычайно важно для каждого человека, а обращение к истории своей страны в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне важно вдвойне. И очень хорошо, что в этот великий год нам предоставили возможность еще раз вспомнить о героическом прошлом нашего народа», — сказал Олег Ягов.

На мероприятии родители смогли увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях; как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Задача акции — не проверить знания родителей по предмету, а помочь снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, показать им процедуру проведения экзамена, дать понять, что она понятна и объективна», — отметил Александр Воронков.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/216863/

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