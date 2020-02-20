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В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

20 февраля в 09:34 120 просмотров

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая, сообщают «Известия».

Запрет, в частности, распространяется на товары в заводской упаковке. Письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней направлено в территориальные подразделения службы.

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора на местах теперь обязаны не допускать ввоз из КНР готовой животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров.

По словам главы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, чаще всего из Китая заказывают колбасу и субпродукты, например свиные уши. Кроме того, через интернет можно приобрести острые куриные лапки в желе, куриную шейку или окорочок, а также вяленую говядину и свинину.

Напомним, с 19 февраля Россия прекратила прием, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях. 20 февраля вступит в силу временный запрет на въезд гражданам КНР, приезжающим в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности.


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