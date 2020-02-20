Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Театрализованное представление «Только очень жди» в Пензе
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
Пензенцам предлагают купить места под ларьки
Пензенских чиновников научат работать с социальными сетями
В Пензе психолог рассказала, как родителям стать своему ребенку другом
В Пензе онколог рассказал, когда больному следует обратиться к врачу
В «Утре на «Экспрессе» появилась новая рубрика о подростковых проблемах
В пензенском УФССП обсудили планы на 2020 год
Пензенские студенты-артиллеристы рассказали детсадовцам о своей службе
В пензенской офтальмологической больнице будет 4 операционных зала
Губернатор вручил 98-летней жительнице Пачелмы юбилейную медаль
Известные пензенцы исполнят военные песни в день 75-летия Победы

В Пензе детсад на ул. Измайлова приняли без фактического завершения работ

20 февраля в 09:40 94 просмотра

Прокуратура Пензенской области обнаружила нарушения, которые допустили управления капитального строительства (УКС) города и Госжилстройтехинспекции региона при приемке дополнительного корпуса детсада на ул. Измайлова.

Акты выполненных работ по муниципальному контракту были подписаны представителями УКС 24 декабря 2019 года, однако работы на тот момент завершены не были, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в помещениях не была выполнена внутренняя отделка, в здании не было входной двери, территория не благоустроена. При этом Госжилстройтехинспекцией Пензенской области выдано заключение о соответствии данного объекта требованиям проектной документации.

Прокурор внес представления на устранение нарушений.

«Оценка законности действий должностных лиц по подписанию актов приемки фактически не выполненных работ и выдаче заключения о соответствии построенного объекта проектной документации будет дана СУ СК России по Пензенской области», — отметили в пресс-службе.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...