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Иван Белозерцев сообщил членам кабмина о новых назначениях

20 февраля в 10:00 70 просмотров

20 февраля в правительстве Пензенской области прошло совещание, на котором губернатор Иван Белозерцев сообщил о новых назначениях.

В частности, глава региона проинформировал членов правительства о том, что Лариса Рябихина с 25 февраля назначена на государственную должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области.

Кроме того, с 19 февраля на государственную должность заместителя председателя правительства Пензенской области назначен Валерий Савин.

В рамках совещания Иван Белозерцев также дал ряд поручений, связанных с деятельностью правительства и исполнительных органов государственной власти в период праздничных и выходных дней, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/216899/

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