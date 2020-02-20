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На Южной поляне «поцеловались» две отечественные легковушки

20 февраля в 10:29 170 просмотров

В Пензе на Южной поляне утром 20 февраля произошло ДТП. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец запостил фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что машины столкнулись примерно в девять часов утра на перекрестке улиц Красной и Тамбовской.

Судя по кадру, участниками аварии стали Lada Kalina и Lada Granta. Легковушки «поцеловались», повредив передние части, фары и крылья.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос на заледеневшей дороге.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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