На Южной поляне «поцеловались» две отечественные легковушки

Очевидец запостил фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что машины столкнулись примерно в девять часов утра на перекрестке улиц Красной и Тамбовской.
Судя по кадру, участниками аварии стали Lada Kalina и Lada Granta. Легковушки «поцеловались», повредив передние части, фары и крылья.
Официальной информации о случившемся нет.
Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос на заледеневшей дороге.