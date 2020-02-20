Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Театрализованное представление «Только очень жди» в Пензе
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
В Пензе открылась ежегодная конференция по интернет-маркетингу
Пензенцы скоро смогут расплачиваться за кофе с помощью биометрии
В Пензе детсад на ул. Измайлова приняли без фактического завершения работ
Пензенцам предлагают купить места под ларьки
Пензенских чиновников научат работать с социальными сетями
В Пензе психолог рассказала, как родителям стать своему ребенку другом
В Пензе онколог рассказал, когда больному следует обратиться к врачу
В «Утре на «Экспрессе» появилась новая рубрика о подростковых проблемах
В пензенском УФССП обсудили планы на 2020 год
Пензенские студенты-артиллеристы рассказали детсадовцам о своей службе

Пензенцев приглашают бесплатно поплавать в «Дельфине»

20 февраля в 11:14 128 просмотров

В селе Засечное Пензенской области в бассейне «Дельфин» в рамках проекта «Жить активно — здорово!» 21 февраля пройдут бесплатные заплывы.

Поплавать можно будет с 11 до 14 часов. Также в «Дельфине» пензенцам предложат проверить здоровье, а также попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

В пресс-службе регионального минспорта уточнили, что каждый участник сможет измерить объем талии, вычислить индекс массы тела, узнать артериальное давление, определить уровень глюкозы, холестерина в крови, насыщаемости капиллярной крови кислородом, а также получить рекомендации специалистов.

Отмечается, что всем, кто пообщается с медиками, дадут сертификаты на бесплатное посещение бассейна.

Возрастные ограничения — 0+.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...