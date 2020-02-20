В Пензе открылась ежегодная конференция по интернет-маркетингу

20 февраля в областной библиотеке им. Лермонтова состоялось открытие четвертой ежегодной конференции по интернет-маркетингу «Продвижение без пафоса» (12+).

На торжественном открытии мероприятия участникам зачитали обращение от председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина.

«Этот специализированный форум в четвертый раз объединяет предпринимательское сообщество и специалистов в сфере интернет-маркетинга. Развитие государства и региона невозможно без внедрения современных информационных технологий, инновационных знаний, идей, компетенций. Использование маркетинговых инструментов является эффективным способом решения многих проблем в государственном и муниципальном управлении, способствует продвижению проектов на конкурентных рынках, дает импульс к развитию социально-экономических программ. Хорошей вам работы, эффективного сотрудничества, доброго здоровья», — отмечается в приветствии.

К участникам конференции также обратился арт-директор одного из рекламных агентств Пензы Александр Галкин.

«Спасибо, что нашли время прийти сюда. Сегодня будет полезно, интересно и информативно. Узнавайте новое, внедряйте, задавайте вопросы спикерам, если они есть. Хорошего, продуктивного дня», — пожелал он.

В рамках конференции по интернет-маркетингу предусмотрены выступления более 10 спикеров из разных городов России. Первая лекция касалась работы рекламных сервисов для электронной коммерции — эту тему осветлил старший менеджер по международному развитию Mail.Ru Group Александр Богданов. Параллельно в зале н2 пензенский владелец масштабного веб-продакшна Евгений Дергунов рассказал об особенностях продвижения региональных продуктов и борьбе с агрегаторами.