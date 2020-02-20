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Юные пензенцы снялись в киноальманахе

20 февраля в 12:20 104 просмотра

В Пензе завершились съемки короткометражных фильмов детского киноальманаха «И в шутку, и всерьез» (0+).

Главные роли сыграло 20 детей от 7 до 17 лет. Съемки начались 19 января и продлились до 5 февраля. Режиссером проекта стал Эдуард Габидуллин, сообщает Департамент информационной политики и СМИ региона.

Отмечается, что проект реализуют с 2012 года. Съемки велись в Самаре, Казани, Саратове, Сочи, Калуге и впервые в Пензе. Всего существует более 500 короткометражных фильмов, которые активно участвуют в кинофестивалях и получили более 80 наград.

Посмотреть короткометражки можно на 85 телеканалах России, Казахстана и Белоруссии. Также выпуски есть в интернете на канале фонда «Сотворение».

Фотография: http://smi.pnzreg.ru/news/1403/

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