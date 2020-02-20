Иван Белозерцев вручил выдающимся пензенцам государственные награды

Глава региона Иван Белозерцев отметил, что Пензенская область по многим показателям занимает лидирующие места в стране. И в этом, в том числе, — заслуга собравшихся сегодня в зале. Он напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию озвучил беспрецедентные меры поддержки семей с детьми.

«Мы сегодня выполняем задачи, поставленные главой государства. Также приоритетное направление — реализация нацпроектов. Хочу отметить, что любые программы не возможны без людей. Без управленцев, тружеников, которые реализуют эти проекты. К таким людям относитесь вы. Я благодарю вас за ваш вклад в развитие региона. Горжусь, что работаю вместе с вами. Вас объединяет профессионализм, огромное трудолюбие, ответственность за работу», — сказал Иван Белозерцев.

Распоряжением президента РФ за заслуги в укреплении законности в защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу благодарность президента объявлена старшему специалисту второго разряда Зареченского городского отдела судебных приставов Тамаре Пенкиной.

За большой личный вклад, активное взаимодействие с региональной общественной приемной депутата Госдумы седьмого созыва благодарственным письмом председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Федерального Собрания РФ награждены начальник управления экономического планирования и финансового обеспечения Галина Комиссарова, начальник государственного бюджетного учреждения управление делами губернатора и правительства Пензенской области Владимир Орешкин.

Распоряжением губернатора за особые заслуги перед Пензенской областью медалью «За заслуги перед Пензенской областью» награждены уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев, директор ООО «Надежда» Виктор Медведев, мастер производственного обучения Пензенского лесного колледжа Николай Цуканов, директор Автотранспортного союза Пензенской области Василий Тюкалов.

«Я выражаю благодарность руководителям, которые доверяли мне различные должности, и всем тем, с кем я работала и работаю, кто мне помогает. Я горжусь тем, что нахожусь в команде профессионалов», — сказала Елена Столярова.

За выдающиеся заслуги перед Пензенской областью почетным знаком губернатора «Во славу земли пензенской» награждены директор санатория «Хопровские зори» Ирина Грядунова, председатель Совета ветеранов регионального правительства Александр Ащеулов, Василий Бизиков, Геннадий Митрошин.

За безупречную работу и высокий профессионализм при исполнении должностных обязанностей почетной грамотой губернатора награжден заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и достижение высоких показателей в служебной деятельности почетной грамотой губернатора награжден Александр Крюков.

За большой вклад в развитие системы образования региона почетную грамоту губернатора вручили директору школы № 1 села Граброво Надежде Ломакиной, почетному работнику общего образования РФ Виктору Оськину.

За вклад в развитие культуры региона почетную грамоту губернатора вручили директору Кузнецкого музыкального колледжа Александру Позднякову.

За большой вклад в развитие лесного хозяйства региона почетную грамоту губернатора вручили директору Кададинского лесничества Анатолию Емелину.

За многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в развитие культуры Пензенской области почетную грамоту губернатора вручили артисту пензенского драмтеатра Олегу Зеленченко.

За плодотворную работу по обеспечению социально-экономических прав работающих и активное участие в общественной жизни Пензенской области почетной грамотой губернатора награждена председатель областной организации профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации Галина Новикова.

«Я пришла к этому не сразу. 38 лет работала на заводе «Автозапчасть» и параллельно с основной должностью выполняла общественную работу. Это непросто всегда, нужно находить контакт с людьми, уметь работать с руководителями. Сейчас стараюсь помочь людям защитить их права», — поделилась Галина Новикова после награждения.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие промышленности региона почетной грамотой губернатора награжден Валерий Куряев.

За осуществление бесперебойного обеспечения федеральной фельдъегерской связью аппарата губернатора и правительства региона, исполнительных органов государственной власти области, а также мероприятий федерального значения благодарность губернатора объявлена начальнику отдела государственной фельдъегерской службы РФ в городе Пензе Андрею Опарину.

За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и большой личный вклад в развитие ветеранского движения в Пензе благодарность губернатора объявлена председателю Пензенского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Вячеславу Анпилогову.