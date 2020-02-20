УФАС вынесло заключение о картельном сговоре перевозчиков Пензы

«В настоящий момент оглашены заключения по обстоятельствам дел. То есть в резолютивной части антимонопольное ведомство обозначило нарушение статьи 11 закона «О защите конкуренции» — картельный сговор. Заключение направлено сторонам для изучения и подготовки мотивированных возражений. Это требование законодательства, процессуальные моменты, которые нам необходимо соблюсти. С учетом возражений будет принято решение», — рассказала руководитель управления Елена Демидова.

Как она пояснила, в решении будут названы все выявленные нарушения, будет возбуждено административное дело с указанием штрафных санкций.

Напомним, летом прошлого года перевозчики, среди которых самые крупные — группа компаний «Дилижанс», «Меркурий», — уведомили администрацию Пензы о повышении стоимости проезда в маршрутках до 27 рублей, в автобусах — до 23 рублей. Аргументом стало увеличение затрат и переход на нерегулируемые тарифы. В Пензенское УФАС поступила информация из горадминистрации, прокуратуры и СМИ с просьбой провести проверку в отношении перевозчиков.

В результате проверки у антимонопольного ведомства возникло много вопросов и к самой мэрии. В частности, по выдаче свидетельств перевозчикам по маршрутам № 54, 66, 70, 89. На них был конкурс в 2012 году.

«Услуги должны были оказываться по регулируемым тарифам. Договоры действовали до 8 апреля 2019 года. 29 декабря 2018-го мэрия приняла постановление по планированию перевозок на 2019 год. Предусматривалось, что свидетельства на перевозки по этим четырем маршрутам должны были быть выданы не позднее 9 апреля 2019 года. С момента выдачи этих свидетельств, согласно акту, перевозчики могли перейти на нерегулируемые тарифы. Вместе с тем, если муниципалитет принимает решение о смене вида тарифа (с регулируемого — на нерегулируемый), то свидетельства также должны были снова торговаться на конкурсе», — сообщала ранее заместитель руководителя Пензенского УФАС Елена Прокаева.

Антимонопольный орган подал в арбитражный суд иск об отзыве у компаний свидетельств на перевозки.