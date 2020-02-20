В Пензенском УФАС прокомментировали мониторинг цен на маски

Пензенское УФАС еженедельно мониторит цены на медицинские маски и направляет информацию в центральный аппарат антимонопольного ведомства. Пока какие-либо выводы не делают — речь идет лишь об анализе рынка, сообщила руководитель областного управления Елена Демидова.

«Мы не возбуждали дело, мы его не рассматривали, мы не устанавливали нарушения. Мы проводим мониторинг по поручению центрального аппарата ФАС Росси. Такое поручение нам поступило 3 февраля. Ежедневно нам аптеки предоставляют информацию о повышении, снижении цены, отсутствии и наличии масок. Параллельно проводит такой же мониторинг, но не касающийся цен, Росздравнадзор», — пояснила она.

Елена Демидова добавила, что большинство аптек объяснило рост цен на эти средства защиты увеличением закупочной стоимости.

«Когда повысилась цена и некоторые нам предоставили информацию о росте на 120%, 300%, у нас возникло сомнение относительно их добросовестного поведения, но это конкурентный рынок. Цены у нас не регулируются, поэтому, насколько они нарушают или не нарушают, это вопрос», — добавила руководитель Пензенского УФАС.

Мониторинг цен проводится на территории всей страны. Анализ стоимости противовирусных препаратов пензенское управление не проводит, так как такого указания центральный аппарат ФАС не давал.

По данным мониторинга от 13 февраля, размещенного на сайте Пензенского УФАС, медицинские маски в областном центре стоят от 4,8 до 10 рублей за штуку.