«Дамате» в Пензенской области за год увеличила объем налоговых отчислений

В 2019 году вырос объем отчислений налогов, сборов и страховых взносов предприятий «Дамате», которые находятся в Пензенской области. Компания вновь подтвердила статус крупнейшего аграрного налогоплательщика в районах своего присутствия.

Так, в Нижнеломовском районе, где расположены основные производственные объекты «Дамате» — инкубатор, птичники, комбикормовый и птицеперерабатывающий заводы, элеватор, а также идет строительство завода по глубокой переработке мяса индейки перечисления составили 348 млн рублей. Эта сумма — больше на 25%, чем годом ранее.

В остальных пяти районах присутствия компании также выросли перечисленные налоги. В Колышлейском и Вадинском, где находятся птичники и посевные площади, они составили почти по 25 млн рублей. Кроме этого, отмечено, что в Колышлейском районе «Дамате» построила социальные объекты для персонала, приобрела элеватор, сейчас там ведет реконструкция инкубатория.

По Мокшанскому району компания перечислила почти 21 млн рублей налогов, Спасскому — 15 млн, Наровчатскому — более 5 млн. На данных территориях расположены птичники и посевные площади «Дамате».

В большинстве из названных районов производственные объекты компании появились в 2018 году и сразу же вошли в число наиболее значимых налогоплательщиков. Благодаря отчислениям «Дамате», развиваются села и районные центры, возрастает уровень жизни местного населения, возрождается аграрный сектор.

Группа компаний «Дамате» вот уже несколько лет показывает свой стабильный рост, это позволяет ежегодно увеличивать суммы отчислений. Таких показателей удается достичь в результате поэтапной реализации проекта по расширению производственных мощностей до 155 тысяч тонн в убойном весе в год. Его планируют завершить в 2020 году.