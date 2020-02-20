20 февраля в Пензе в четвертый раз проходит конференция по интернет-маркетингу «Продвижение без пафоса» (12+). Ежегодную встречу предпринимателей и специалистов в сфере сетевого продвижения открыла лекция старшего менеджера по международному развитию Mail.Ru Group Александра Богданова. Он рассказал ИА «Пенза-Пресс» о том, почему реклама все больше уходит в интернет и каковы перспективы digital-каналов связи с потребителем.

По словам Александра Богданова, перед пензенской аудиторией он выступает впервые. Одна из целей — донести до рекламодателей простую истину: с каждым годом реклама все больше уходит в Сеть.

«Еще остаются те рекламодатели, которые по-прежнему игнорируют интернет-продвижение. Они привыкли к своему основному каналу, и им очень сложно переключиться на новый, непонятный, который надо изучать. […]

Сегодня для того, чтобы масштабировать, развивать свой бизнес, нужно обращаться к интернет-продвижению. В 2018 году был переломный момент, затраты рекламодателей на digital превысили все остальные каналы. Основным конкурентом было телевидение, у него было примерно 40% рекламных бюджетов, а у digital — уже 43%. Остальное делилось между радио, наружной рекламой и прессой», — рассказал спикер конференции в беседе с журналистом информагентства.

Он отметил, что digital-реклама непрерывно развивается в течение последних 20 лет, положительная динамика сохранилась даже в особенно сложные для страны годы, когда все рекламные каналы теряли свои бюджеты.

«Gigital продолжает это делать и сейчас с темпом примерно в 20%, это данные за три квартала 2019 года. Может быть, темпы будут снижаться, но динамика положительная сохранится именно у интернет-рекламы», — пояснил Александр Богданов.

Вместе с тем, добавил он, и другие каналы продвижения товаров сегодня переживают трансформацию.

«Появилась наружная digital-реклама — на билбордах, и я думаю, что это направление продолжит развиваться. То же самое произошло с аудиорекламой — она частично трансформировалась, можно загружать свои ролики, ставить необходимые таргетинги и запускать в соцсетях. Например, на сервисах, где прослушивается музыка», — рассказал представитель Mail.Ru Group.

Все эти изменения обусловлены, в первую очередь, меняющейся аудиторией. Так, по словам Александра Богданова, многие представители молодого поколения сегодня ограничиваются получением информации с использованием лишь одного устройства: например, предпочитают выходить в интернет только с мобильного телефона. Это значит, что через стандартные каналы связи до них просто невозможно достучаться. Поэтому рекламодателям следует обратить более пристальное внимание на интернет-площадки.