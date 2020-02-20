Уже давно не секрет, что в Пензе снимается популярное реалити-шоу о похудении и ЗОЖ «Культ тела». С 2015 года в нем принимают участие обычные люди, которые хотят изменить свое тело. Но на самом деле, проект ставит цель показать зрителям, как в процессе похудения улучшается и здоровье, и меняется психология человека.

Одним из самых ярких героев четвертого сезона реалити-шоу, которое выходит с ноября 2019 года, стал пензенский предприниматель Александр Горшенин. Ключевой проект Александра — дом премиум-класса «Капитал» на ул. Карла Маркса. Согласно презентации, это статусный и престижный жилой дом с классической европейской архитектурой.

Александр давно слывет в бизнес-среде как яркий представитель молодого бизнес-движения, творческий человек. На бизнес-вечеринках и презентациях можно услышать его песни, игру на гитаре и даже декларацию стихов. Часто он по-хорошему непредсказуем.

«Я люблю открывать для себя что-то новое. Люблю удивлять сам себя. Жизнь прекрасна в контрастах. Кто сказал, что бизнесмен должен быть обязательно важным и вечно занятым работой? Я с детства занимаюсь лыжами, но в последнее годы из-за плотной офисной работы стал набирать вес (в октябре 2019-го весил 110 кг). Но, как же кстати знакомлюсь с Евгением Титковым, продюсером «Культ тела», и, не поверите, совершенно случайно, просто за компанию, еду с ним на кастинг нового сезона в октябре 2019 года. И понимаю — мое!

Похудение в формате службы в Армии, прохождение испытаний, тренингов, приключения — вот что мне нужно было для перезагрузки. К тому же, я давно хотел пообщаться в команде именно с людьми не из бизнес-среды, не хватало простого человеческого общения! Плюс полезные привычки, улучшение здоровья. Словом, сомнений не было. Я стал новобранцем Армии похудения», — рассказал он.

Александр вошел в группу «Спецназ», шесть курсантов которой стали героями видеосерий. Параллельно начала худеть группа «Взвод», которая на телеэкран не попала (реалити выходит на телеканале «Экспресс» и в соцсетях). На протяжении четырех с половиной месяцев призывники Армии безопасного похудения тренировались в фитнес-центрах, которые достались им жребием, вместе с наставниками — похудевшими героями предыдущего сезона. В начале февраля «Спецназ» должен был пройти Кавказский десант — увлекательную семидневную авантюру в Абхазии. Но за пять дней до выезда Горшенин получил травму.

«Ситуация была совершенно комичная. На конкурсе «Предприниматель года», где, кстати, впервые получил диплом, мы делали презентацию эксклюзивных кирпичей, из которых строится «Капитал». В молодости у меня получалось разбивать рукой кирпичи. Ну и решил показать разницу с нашим кирпичом. На глазах у бизнес-сообщества города сломал рукой рядовой красный кирпич (марка М125) и сломал руку тоже. То ли кулак не до конца сжал, то ли в ребро кирпича ударил, то ли слишком сильно», — поделился бизнесмен.

Перелом затормозил процесс похудения, однако предприниматель решился еще на один смелый шаг — принял участие в Кавказском десанте в Абхазию. Это апогей проекта, семидневное испытание тела и духа, к которому и готовилась Армия худеющих на протяжении всего проекта.

Масштабный квест, стрельбище с огнестрельным оружием, страйкбол с профессиональными военнослужащими, поиск боеприпасов, работа со страхами, знакомство с сыроядением — все это было успешно реализовано на съемках. Горшенин принимал участие практически во всем, за исключением, к примеру, спусков с высоты, где требуется работа обеих рук. Настоящим испытанием стал суточный марш-бросок в горы зимней Абхазии, где обычные люди из Пензы впервые в жизни оказались лицом к лицу со стихией.

«Девять километров в горы с рюкзаками, полметра снега, дикие животные, минус 13 градусов. И ни одной живой души вокруг. Пришли ночью на место стоянки, а там — сугроб. И палаток тоже нет. Таков был сценарий. Как мы это пережили — увидите в сериях. Ничего больше не рассажу. Но было круто! От проекта я получил все, что хотел: новое общение, приключения, согнал 15 кг, вышел в финал, обрел много лучшую физическую форму и теперь планирую готовиться к всероссийской полосе препятствий на 10 км «Гонка Героев», что пройдет летом», — сказал Александр Горшенев.

А прямо сейчас проходит зрительское голосование, которое поможет офицерам похудения одержать победу в предстоящем финале. Через полтора месяца после съемок все происходящее выходит в сериях проекта.

Проголосовать за лучшего из участников по-вашему мнению можно в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

Этой весной «Культ тела» — в городе!