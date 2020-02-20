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В Пензе проходят чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике

20 февраля в 14:28 64 просмотра

Во дворце спорта «Буртасы» стартовали окружные соревнования по спортивной гимнастике (0+). За право выступать на чемпионате России борются спортсмены из 12 регионов ПФО.

В чемпионате принимают участие гимнастки 2004 года и старше, а в первенстве девушки поделены на три возрастные группы: юниорки 14−15 лет (программа мастеров спорта), юниорки 13 лет (программа кандидатов в мастера спорта) и девочки 11−12 лет (программа первого разряда).

На открытии соревнований к его участникам обратился заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

«Спортивная гимнастика является базовым видом спорта для Пензенской области. Это сказывается и на финансировании, и на создании условий для занятий. Практически все соревнования всероссийского уровня проводятся на базе нашего дворца спорта», — отметил он.

Пензенскую область представляют 14 гимнасток из пензенской и кузнецкой спортшкол. Лучшие из них выступят на чемпионате и первенстве России (0+), которые также пройдут в Пензе с 22 по 27 марта. До него «Буртасы» примут соревнования (0+) среди мужчин и юниоров с 11 по 13 марта.

Текст подготовил Роман Галеев

Фотография: Фото Романа Галеева

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