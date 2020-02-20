Путин поддержал идею внесения в Конституцию поправок о защите данных

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на встрече главы государства Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию выступила с инициативой о защите данных граждан.

«Я хочу продолжить тему того, чего не существовало в 90-е годы, когда писалась Конституция, — это информационное пространство. Мы разработали с небольшой группой экспертов IT-отрасли поправку, касающуюся статьи 71, главы третьей, где мы предлагаем внести в вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации, норму о том, что в ведении федерального центра находится не только оборона, границы, недра и так далее, но и информационные технологии и оборот данных», — сказала она.

По мнению Натальи Касперской, оборот и защита данных граждан — дело государственное и должно находиться в его ведении. Это позволит формировать актуальную нормативно-правовую базу для других законов и обеспечить единый подход к правам и свободам человека на всей территории страны.

Наталья Касперская попросила президента поддержать предложение.

«Это важно. Я согласен с вами в этой части полностью», — отметил Владимир Путин.

Напомним, решение о внесении предлагаемых поправок будут принимать жители страны на общероссийском голосовании. Президент поручил сделать этот день выходным.