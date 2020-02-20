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Артисты «Пензаконцерта» поддержали инициативу губернатора

20 февраля в 15:39 90 просмотров

Пензенские артисты поддержали челлендж (0+) губернатора Ивана Белозерцева и разместили в Сети видео с записью военной песни.

«В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне артисты «Пензаконцерта» Марта Серебрякова, Виктор Венедиктов и ансамбль «Губерния» поем песни военных лет», — сказала исполнительница.

Вокалистка отметила, что таким образом они поддержали инициативу главы региона. На записи — песня «На солнечной поляночке».

Напомним, в середине февраля губернатор Иван Белозерцев сыграл на гармони песню «Огонек», запись со своим исполнением он разместил на своей странице в Instagram. Глава региона призвал пользователей присоединиться к нему.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B8v7Sb8ihkA/

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