Tele2 поможет пензенцам выбрать правильные подарки

Tele2 в преддверии гендерных праздников запускает проект «Правильные подарки». Клиенты компании узнают идеи удачных сюрпризов от популярных пензенских блогеров и лидеров мнений, а также смогут получить полезные подарки для себя и близких в интерактивной игре.

Следуя стратегии lifestyle enabler, Tele2 поддерживает абонентов и запускает проект «Правильные подарки», который поможет жителям Пензенской области сократить время на поиск презентов и предоставит возможность выиграть выгодное предложение и реальные призы, чтобы поздравить близких и коллег с Днем защитника Отечества и Международным женским днем.

В рамках проекта известные в Пензе блогеры и лидеры мнений поделятся своими историями, связанными с полученными подарками, а также расскажут о том, что они хотели бы получить в этом году. Кроме того, Tele2 проведет опрос среди всех читателей портала «Пенза-Взгляд», чтобы узнать, каким презентам отдают предпочтение горожане.

Оператор не только ведет борьбу с ненужными и банальными подарками и предлагает взять на вооружение интересные идеи, но и готовит для своих абонентов приятный сюрприз. С 20 февраля начинает работу интерактивная игра «Ловите полезные подарки», за победу в которой каждый клиент компании может получить призы и специальные предложения. Игра поддерживается большинством операционных систем и доступна в мобильной версии. Для получения подарков достаточно просто обратиться в любой салон связи Tele2.

Помимо прочего, клиенты, которые в качестве подарков предпочитают гаджеты, всегда могут приобрести в салонах оператора актуальные и популярные модели смартфонов и дополнить покупку аксессуарами, совместимыми устройствами или оптимальным тарифом. А при покупке смартфона по акции «Мой смартфон онлайн» в салонах связи Tele2 можно получить скидку на устройство и год оплаченной связи на тарифе «Мой онлайн+». В акции участвуют смартфоны таких популярных брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и многие другие.

«В канун праздников зачастую нам бывает сложно выбрать подарки родным, друзьям и коллегам, особенно если времени осталось совсем немного. Tele2 поддерживает стремление дарить полезные презенты и предлагает своим абонентам поздравить близких функциональными подарками по выгодным ценам — и, конечно, не забывать порадовать себя. Читайте истории популярных жителей Пензы, вдохновляйтесь идеями, побеждайте в интерактивной онлайн-игре и приходите в фирменные салоны Tele2, чтобы забрать призы», — отметил коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров

Возрастные ограничения — 16+.