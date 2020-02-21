Эксперт рассказал пензенцам о перспективах развития мессенджер-маркетинга

В областной библиотеке им. Лермонтова прошла конференция по интернет-маркетингу «Продвижение без пафоса» (12+). В этом году площадку посетили несколько столичных спикеров, среди них — основатель платформы IntellectDialog Виктор Комаров. Он рассказал пензенцам о том, почему мессенджеры являются одной из наиболее перспективных площадок для общения с клиентами и продвижения товаров.

По словам Виктора Комарова, мессенджеры по-прежнему сильно недооценены компаниями, причем эта ситуация характерна для многих стран мира.

«Большая часть мира сейчас живет так: люди используют мессенджеры, а компании — нет. Есть три цифры, которые хотелось бы озвучить. 72% пользователей мобильных телефонов используют менее семи приложений в день, и одно из них — мессенджер. Это к вопросу о том, стоит ли начинать работать с мессенджерами более конкретно», — рассказал он.

Одной из ошибок компаний в сфере digital-рекламы московский спикер назвал установку чат-ботов, которые впоследствии показывают свою неэффективность и приносят маркетологам лишь разочарование. Он рассказал участникам конференции об этапах внедрения менеджер-маркетинга, который является куда более эффективным инструментом развития бизнеса.

«Сначала мы прорабатываем маркетинговую стратегию, анализируем точки контакта, где нужно реально усиливать взаимодействие с нашими потенциальными и существующими клиентами. Второе — построение процесса мессенджер-коммуникаций, то есть как будем общаться. Самое важное — интеграция с CRM и настройка платформ взаимодействия, чтобы делиться опытом. И в конце только запускаем коммуникации, анализируем результат, улучшаем», — пояснил Виктор Комаров.

В своем выступлении он привел данные исследовательской компании Mediascope за ноябьрь 2019 года, согласно которым мессенджеры значительно превосходят социальные сети по числу активных постоянных пользователей.

«Если говорить про Россию, то последние актуальные данные выглядят так: аудитория WhatsApp составляет 69 млн, это люди, кто хоть раз запускал мессенджер в месяц, выборка — города с населением от 100 тысяч человек, от 12 до 64 лет. «ВКонтакте», включая мессенджер, — 40 млн ежемесячно, Viber — 37, Instagram — 33 млн, Facebook — 23 млн, Telegram — 20 млн, «Одноклассники» — более 20 млн», — отметил основатель платформы мессенджер-маркетинга.

Напомним, пензенскую конференцию по интернет-продвижению также посетил старший менеджер по международному развитию Mail.Ru Group Александр Богданов. Он рассказал в эксклюзивном интервью ИА «Пенза-Пресс» о том, почему реклама все больше уходит в интернет и каковы перспективы digital-каналов связи с потребителем.