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В России начали арестовывать машины должников прямо на дороге

20 февраля в 15:48 70 просмотров

В России взялись за злостных неплательщиков автоштрафов, сообщает «Коммерсантъ».

Их начали ловить на дорогах сотрудники ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов. Отмечается, что полицейские отслеживают машины с помощью камер и останавливают их, а приставы тут же накладывают арест на транспортное средство.

Новую меру воздействия применяют к водителям, у которых число неоплаченных штрафов идет на сотни. Пока новшество действует только в Москве, где зарегистрировано большинство злостных уклонистов от оплаты штрафов. Но до конца года нарушителей будут оставлять без автомобилей и в других регионах. Чтобы машина ушла с молотка на специальном аукционе в счет оплаты долга, достаточно не оплатить штрафы на сумму 3000 рублей.

В издании сообщили, что поводом такого нововведения стала авария в Москве, когда 24 января водитель BMW устроил ДТП с участием шести машин, в котором погибла девушка. Позже выяснилось, что у виновника происшествия было 650 неоплаченных штрафов.


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