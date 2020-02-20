В России начали арестовывать машины должников прямо на дороге

Их начали ловить на дорогах сотрудники ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов. Отмечается, что полицейские отслеживают машины с помощью камер и останавливают их, а приставы тут же накладывают арест на транспортное средство.

Новую меру воздействия применяют к водителям, у которых число неоплаченных штрафов идет на сотни. Пока новшество действует только в Москве, где зарегистрировано большинство злостных уклонистов от оплаты штрафов. Но до конца года нарушителей будут оставлять без автомобилей и в других регионах. Чтобы машина ушла с молотка на специальном аукционе в счет оплаты долга, достаточно не оплатить штрафы на сумму 3000 рублей.

В издании сообщили, что поводом такого нововведения стала авария в Москве, когда 24 января водитель BMW устроил ДТП с участием шести машин, в котором погибла девушка. Позже выяснилось, что у виновника происшествия было 650 неоплаченных штрафов.