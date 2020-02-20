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Пензячка при обработке зерна отравилась химическими парами

20 февраля в 15:59 84 просмотра

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту отравления работника на производстве.

36-летняя женщина работала оператором в организации, занимающейся выращиванием зерновых культур. Установлено, что в ноябре она делала фумигацию зерна [окуривание ядовитыми парами или газами], надышалась испарениями химических веществ и отравилась. Ее госпитализировали.

«Это состояние расценивается как травма, причинившая тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Оператора не обеспечили средствами индивидуальной защиты, из-за этого произошло химическое отравление. Таким образом, здесь усматривается нарушение требований охраны труда.

В настоящее время расследование продолжается.


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