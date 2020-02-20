На ул. Аустрина ГАЗ сбил молодую пензячку

Предварительно установлено, что авария случилась в 12:20 напротив дома № 143а по улице Аустрина. Автомобиль ГАЗ-2217 под управлением 35-летнего мужчины сбил девушку.

22-летняя пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких маневров. Пешеходам также советуют не забывать о своей безопасности, дорогу следует переходить только в предназначенных для этого местах и, убедившись, что машины уступают дорогу.