Белозерцев вручил награды военнослужащим и ветеранам Вооруженных сил России

В зале собрались военнослужащие и ветераны Вооруженных сил РФ и силовых структур.

«Примите самые сердечные поздравления с наступающим праздником. 2020-й президентом Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. 9 мая мы отметим 75-летие Великой Победы нашего народа в самой страшной войне в истории человечества. Мужество, героизм, самоотверженность и неподдельная любовь к Родине наших фронтовиков и тружеников тыла спасли от полного истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной идентичности целые народы и страны. И сама наша жизнь, жизнь наших детей и внуков, всех, кто еще только будет рожден на этой земле, — прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что и сегодня Вооруженные Силы являются крепкой опорой государства.

«Я горжусь, что Российская армия, особенно в последние годы, демонстрирует свою мощь и полную боевую готовность. Каждый россиянин должен быть уверен — его защищают профессионалы военного дела и сильные духом люди. И это действительно так!» — отметил он.

Особую благодарность Иван Белозерцев выразил ветеранам Великой Отечественной войны.

«Вы совершили величайший подвиг, отстояли свободу и независимость нашей Родины. Вы и сегодня по-прежнему остаетесь в строю, участвуя в воспитании молодежи. Ваше поколение победителей — лучший пример для тех, кто сегодня только учится жить», — сказал глава региона, вручая награду ветерану Великой Отечественной войны Любови Дорониной.

За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи почетными грамотами и благодарностями губернатора и регионального Законодательного Собрания также отмечены наиболее отличившиеся военнослужащие и ветераны Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-центре облправительства.