МегаФон открыл в Самаре первый региональный Центр бизнес-возможностей

В Самаре в офисе на Московском шоссе, 15 открылось цифровизированное пространство, где представлено более 50 решений для бизнеса.

Федеральный проект Центров бизнес-возможностей — часть цифровой трансформации, которую МегаФон реализует не первый год, чутко реагируя на изменения рынка и потребности клиентов. Мы создаем технически оснащенные пространства, где клиенты могут протестировать наши услуги и пообщаться с экспертами, чтобы найти оптимальные решения своих бизнес-задач.

В Центре бизнес-возможностей воссоздана модель современных условий, в которых владелец бизнеса ежедневно вынужден решать множество задач — в зоне ожидания аэропорта, на завтраке в кафе, на производстве и в собственном офисе.

В первой зоне представлены решения для офиса. Виртуальная телефония, умная реклама, контроль автопарка, даже цифровой подбор персонала и цифровой юрист. Благодаря этим услугам в интуитивно удобном интерфейсе клиент сможет быстро решить ряд рабочих вопросов и держать процесс под контролем.

Вторая зона, в которой бизнесмены бывают очень часто, — аэропорт. Время ожидания вылета обычно используется для работы с документами. Подписать их с телефона из любой точки мира позволит Мобильная электронная подпись. Телефон уже не просто средство связи — это идентификатор. Авторизоваться в личном кабинете, купить товар онлайн или подписаться на издание — для этого не нужно знать ничего, кроме своего номера. С услугой Mobile Connect можно моментально и безопасно идентифицироваться на любом интернет-ресурсе всего в несколько кликов. А решение Антивзлом позволит не опасаться за сохранность своих данных при работе в открытых Wi-Fi-сетях.

Следующая зона — кафе — идеальная обстановка для комфортного общения. Поэтому для особенно качественной связи здесь расположены мобильные базовые станции, усиливающие сигнал, — фемтосоты. Также для удобства оплаты есть онлайн-кассы.

«Я рада, что бизнес Поволжья получил доступ к целой экосистеме высокотехнологичных решений. Центр открыт для консультаций c экспертами МегаФона, тестирования работы услуг на различных носителях, чтобы выбрать наиболее эффективные решения актуальных задач бизнеса любого масштаба, также доступен разбор реальных кейсов. Наша миссия — помогать корпоративным клиентам развивать их бизнес, достигать высоких результатов, и мы создаем для этого новые возможности», — отметила директор по управлению продажами и стратегическими проектами на корпоративном рынке компании «МегаФон» Елена Нечаева.

Записаться на тест-драйв и ознакомиться с расписанием демонстраций Центра бизнес-возможностей можно здесь.