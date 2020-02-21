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Все больше пензенецев недовольно навязчивой смс-рекламой

21 февраля в 07:29 74 просмотра

В Пензенское УФАС поступает большое количество обращений от жителей региона, недовольных навязчивой смс-рекламой. По итогам 2019 года их количество выросло на 34%.

Как отметила руководитель регионального УФАС Елена Демидова на пресс-конференции 20 февраля, чаще всего сообщения поступают на телефоны абонентов без их согласия.

«В рамках проверки практически всегда подтверждалось необоснованное направление смс-сообщений адресатам, которые не давали своего согласия», — сказала она.

Наказать компанию за рассылки нельзя, если человек в магазине, например, при оформлении бонусной карты, подписывает договор и соглашается на рекламу. Поэтому Елена Демидова рекомендует пензенцам всегда знакомиться с документом, прежде чем ставить под ним свою подпись.

Также жители могут пожаловаться на навязчивые звонки от коммерческих организаций, которые стали популярны в последнее время. Так, одной из компаний уже грозит штраф за рекламу сервиса по обслуживанию пластиковых окон.


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