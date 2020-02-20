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Пензенец сдал детей в приют и уехал, чтобы скрыться от наказания

20 февраля в 17:15 130 просмотров

Жителя Пензенской области, находящегося в розыске, нашли в соседнем регионе.

По данным пресс-службы УФСИН России по Саратовской области, 24-летнего пензенца летом прошлого года осудили за кражу. Его заставили отработать 300 часов в качестве наказания. Но молодой человек пропал, его объявили в федеральный розыск.

Выяснилось, что парень уже давно сожительствует с девушкой. После вынесения приговора они отдали двух своих детей в приют и уехали жить к знакомому в Саратов. По сведениям оперативников, тот ведет асоциальный образ жизни и ежедневно устраивает пьяные посиделки.

Скрывающегося преступника из Пензы задержали. В настоящее время он находится под стражей в Саратове.


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