В Пензе страховщики размещают недостоверные данные об ОСАГО при госзакупках

В Пензенской области жалобы на страховые организации стали одними из самых многочисленных в числе заявлений о недобросовестной конкуренции, поступающих в региональное УФАС.

«В основном, рассматривались заявления в отношении страховых организаций, которые при участии в торгах по ОСАГО указывали недостоверную информацию. В частности, необоснованно прописывали коэффициент безаварийности — КБМ [коэффициент бонус-малус], они его рассчитывали с нарушением тех положений, которые установлены законом. В результате занижали начальную максимальную цену контракта, недобросовестно принимали участие, побеждали, и дальше в процессе исполнения были последствия этой недобросовестности. Таких дел было возбуждено много, при этом выдано 12 предупреждений», — сообщила на пресс-конференции 20 февраля руководитель Пензенского УФАС Елена Демидова.

Она добавила, что все предупреждения исполнены, по двум из них нарушители заплатили штраф около миллиона рублей.

В целом, в Пензенской области количество обращений по недобросовестной конкуренции по итогам 2019 года выросло на 49%.