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В Пензе создадут креативный кластер в рамках проекта «100 городских лидеров»

20 февраля в 17:38 94 просмотра

В Пензе разработали акселератор культурных и социальных инициатив «Креативный хаб» (0+). Он войдет в российский проект «100 городских лидеров» (0+), где каждый год выбирают 20 лучших заявок из разных городов страны.

Как отмечается на сайте программы «100 городских лидеров», пензенский проект «направлен на поддержку социальных предпринимателей и предпринимателей из креативных индустрий». Целью является создание в регионе креативного кластера, а также обеспечение проходящих в Пензе мероприятий качественными творческими сервисами. В кластер могут войти дизайнеры, фотографы, музыканты, художники, скульпторы, графики, архитекторы, журналисты и др.

Создатели проекта — начальник управления культуры города Вера Фейгина, руководитель специальных проектов АО «Корпорация развития Пензенской области» Марина Тарасова, и гендиректор ООО «Консалтинг. Инновационные технологии» Юлия Артамонова. Они рассказали о «Креативном хабе» в приветственном видеоролике.

«У нашей команды есть опыт проведения таких мероприятий, как социально-экономический форум «Провинция», региональный форум «Инициатива», форум городских сообществ, а также День города, к которому мы сейчас планомерно готовимся вместе с управлением культуры города, его начальником Верой Фейгиной», — отметила Марина Тарасова.

Глава управления обозначила девиз проекта: «Мы выбираем творчество, присоединяйтесь».

«Проект выстрадан, он неоднократно обсуждался на самых различных площадках. И замечательно, что объединяющей точкой станет Центр культуры и досуга. К нам могут прийти люди со своими проектами, идеями, узнать новые методики реализации, найти поддержку. И День города, который мы готовим вместе в новом формате, станет еще одним опытом, уверена, удачным, нашей совместной работы», — рассказала Вера Фейгина.

Первая экспериментальная площадка проекта покажет результаты работы на Дне города в июне. Поддержать «Креативный хаб» можно на сайте www.100gorodov.ru.

Фотография: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=2cSsWxY7SrM&feature=youtu.be

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