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В Нижнем Ломове малыш провел ночь в квартире с мертвой матерью

20 февраля в 17:34 96 просмотров

В Нижнеломовском районном суде Пензенской области рассмотрели дело об убийстве женщины. Виновным в преступлении признали ее 32-летнего сожителя.

Установлено, что пара жила на съемной квартире. В ночь на 28 июля у мужчины возникло чувство ревности к своей 24-летней любимой. Женщина взяла в руки нож и потребовала гражданского супруга уйти из дома.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ответ на это мужчина стукнул ее по голове, вырвал нож и вонзил его несколько раз в несчастную. От ранений она погибла, а негодяй скрылся. При этом в квартире находился маленький сын девушки.

Утром к ним в гости приехал брат злоумышленника, он и вызвал полицию, обнаружив труп.

Мужчину объявили в розыск. Когда он попался, то сначала отрицал вину, ссылаясь на то, что убийство совершил некий человек. Но доказательств этого никаких не было.

В итоге нижнеломовца приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.


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