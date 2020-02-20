Экстремальное декольте. Экстравагантная Яна Кошкина решила стать трудоголиком

Звезда юмористических программ и актриса сериалов на телеканале ТНТ Яна Кошкина решила блеснуть перед поклонниками огромным декольте.

«Вот даже и не знаю, что лучше? Работать и дальше без выходных или позволить мужчине, чтобы я не работала? P. S. Короче, работаем дальше», — написала девушка под откровенным снимком.

На фото она позирует в синем костюме и черном топе, вырез которого практически полностью показывает ее грудь. Поклонники в комментариях отметили, что у звезды — внушительные формы.

«Я вообще не понимаю, как с такой буферизацией можно работать? Такой груз каждый день на себе таскать», — пошутил alexandr_070707.

«Классная грудь», — отметил zdviz33.

«Даже работать не нужно, достаточно просто правильно встать», — написал kadyrzhanovich_1987.