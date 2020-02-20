Экстремальное декольте. Экстравагантная Яна Кошкина решила стать трудоголиком

«Вот даже и не знаю, что лучше? Работать и дальше без выходных или позволить мужчине, чтобы я не работала?
На фото она позирует в синем костюме и черном топе, вырез которого практически полностью показывает ее грудь. Поклонники в комментариях отметили, что у звезды — внушительные формы.
«Я вообще не понимаю, как с такой буферизацией можно работать? Такой груз каждый день на себе таскать», — пошутил alexandr_070707.
«Классная грудь», — отметил zdviz33.
«Даже работать не нужно, достаточно просто правильно встать», — написал kadyrzhanovich_1987.