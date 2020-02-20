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Макаревич жестко высказался о песне Крида

20 февраля в 18:12 94 просмотра

В Youtube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» (18+) гости, музыкант Андрей Макаревич и певец NILETTO, давали оценку свежим трекам, в их числе оказалась композиция Егора Крида «Голубые глаза».

Макаревич попросил выключить песню в сами начале, объяснив это тем, что устал слушать композиции про глаза.

«Когда я слышу, что трек начинается со слов «голубые глаза», меня блевать тянет сразу. Слишком много про глаза. […] Это субъективно. […] Когда уже совсем ничего нет, из отвалов собирают слова, и тут первыми валяются «глаза» обычно», — отметил музыкант.

NILETTO, в свою очередь, сказал, что людям нравятся такие композиции, так как они близким им. Каждая девушка может примерить образ про «голубые глаза» на себя.

Андрей Макаревич ответил, что понравиться народу и «сделать так, чтобы было хорошо» — не одно и то же.

Негативную оценку песне дал и человек из народа, которого попросили оценить ее. Парень сказал, что она для школьниц или блондинок.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=-4pZoaKyHM4

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