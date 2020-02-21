Губернатор вручил выдающимся пензенцам госнаграды (видео)

Порядок награждения отлажен. Среди удостоенных высокой чести — бизнесмены, работники сфер промышленности и культуры, чиновники.

«Горжусь тем, что работаю в команде профессионалов. Спасибо, Иван Александрович», — сказала уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Каждый из награжденных внес свой вклад в развитие той отрасли, в которой работает. Так, профсоюзный деятель с внушительным стажем Галина Новикова почти 40 лет проработала на заводе, совмещая свои профессиональные обязанности с общественными.

«Это не просто, потому что всегда нужно находить контакт с людьми, уметь работать с руководством. В настоящее время я перешла в областную организацию. Мы стараемся помочь людям защитить их права», — рассказала она.

«Вас объединяет профессионализм, трудолюбие, ответственность за работу, которую вы выполняете, и любовь к региону. Каждый из вас многое сделал для его развития», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Награждая собравшихся, он подчеркнул роль каждого в развитии региона. Вклад представителей различных сфер деятельности подтверждается и цифрами. Так, уже шесть лет подряд Пензенская область держится на втором месте в Приволжском федеральном округе по темпам экономического роста, а объемы производства промышленной продукции в 2019-м выросли на 106%, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.