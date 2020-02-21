В красивую дату «20.02.2020» в Пензенской области поженились 55 пар (видео)

Красивой дате
«Только по многочисленным заявкам открыли эту дату. По Пензенской области должны вступить в брак 55 пар, это много для четверга», — рассказала начальник отдела ЗАГС Октябрьского района Пензы Ирина Мананникова.
Но еще большей волны браков ожидают уже в эти выходные, ведь следующая красивая дата приходится на субботу — 22 февраля.
В топе у будущих семейных пар и другие дни с засильем двоек — 20 марта, 20 июня и 20 ноября. Впрочем, все те же числа работают и в обратном направлении: традиционно несчастливый високосный день, тоже пользуется популярностью. Но и тем, кто не успел на красивые даты, уверены в пензенских ЗАГСах, отчаиваться не стоит, ведь главное — не количество двоек свидетельстве о браке, а то, как сильно молодожены любят друг друга, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.