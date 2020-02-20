В Пензенской области не ожидается сильного паводка (видео)

Предпосылок для серьезного паводка на территории Пензенского региона сейчас нет. Пока погодные условия складываются благоприятно, и опасность подтопления минимальна. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной комиссии при областном правительстве.

До календарной весны остается чуть больше недели. Одни с нетерпением ждут прихода тепла, другие — с опаской. Пока прогнозы оптимистичные: частые оттепели и относительно не морозная зима сделали свое дело, а значит, велика вероятность, что паводка не будет. Хотя синоптики не берутся делать однозначные выводы. В 2020 году ситуация может развиваться непредсказуемо.

«Не надо забывать, что впереди март, в конце которого может быть и тепло, и холодно, все это неблагоприятно для половодья. В последние дни погода, конечно, работает на нас: ветер, туманы, ночью — мороз, днем — положительная температура, вода уходит, но все изменится», — прокомментировала начальник пензенского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидаются обильные осадки, которые тоже внесут свои коррективы. Несмотря на существенно теплую зиму, почва местами промерзла до 40 сантиметров и в случае активного снеготаяния не успеет вобрать в себя всю влагу. Постепенно растет объем воды и в Сурском водохранилище. Сейчас гидроузел работает на санитарном сбросе — 20 кубометров воды в секунду.

«При пропуске половодья очень большое значение имеет складывающаяся на данный момент погода. Не надо забывать 1979 год, когда 26 апреля прошли проливные дожди, а потом Пенза плавала, поэтому это палка о двух концах. Конечно, можно сейчас собирать воду, но как бы нам затем не пришлось ее сбрасывать большими объемами, поэтому мы пока будем работать спокойно», — сказал директор Сурского гидроузла Валерий Парамонов.

Даже при благоприятном прогнозе ответственным лицам рекомендовано готовиться к половодью и обеспечить возможность свободного прохождения большой воды. Необходимо установить адреса, попадающие в зону предполагаемого подтопления, где есть беременные женщины, одинокие старики, инвалиды и тяжелобольные люди.

«Необходимо провести подворовый обход, посмотрите, кто в каком состоянии находится. Думаю, большинство людей вы знаете, поэтому составьте план, дорожную карту и работайте по ней», — поручил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Чтобы эффективно противостоять стихии, нужно подготовить технику и средства, а также пункты временного размещения. В муниципальных образованиях заверили, что держат паводковую ситуацию под контролем, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.