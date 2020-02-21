На улице Зеленодольской в Пензе положат 4 км асфальта (видео)

Разгрузить улицы Мереняшева и Тепличную и тем самым снизить аварийность. В Пензе на улице Зеленодольской появится новая асфальтированная дорога длиной почти в четыре километра. Она будет соединять окраину города с региональной трассой «Пенза-Тамбов».

Тяжелый бульдозер — это лишь одна из машин, задействованных на строительстве автодороги на улице Зеленодольской. Работа кипит. У каждого машиниста и водителя — свои конкретные задачи, но всех объединяет одна общая — подготовить участок дороги к укладке асфальта.

«Все убираем и отсыпаем нормальным грунтом, потому что мороженый не уплотнишь, его надо удалять», — рассказал главный инженер подрядной организации Валентин Куканов.

Вместо песка насыпается глина — этот слой ляжет в основу будущей дороги. Поверх него разровняют песок, затем уложат щебень, и только после этого нижний слой асфальтобетона. Чтобы дорога прослужила долго, нужно как следует обустроить основание.

«Каждый день приезжают специалисты из лаборатории, берут пробы, проверяют их на влажность и уплотнение», — сказал машинист катка Аркадий Ерушкин.

«Строительство идет опережающими темпами. Работы начались осенью 2019 года. В данный момент выполнено уже больше 50%, в том числе — земельные, вынос ливневых коммуникаций, остались газовые», — рассказал заместитель главы администрации Пензенского района Анатолий Синичкин.

Заказчик — Мичуринский сельсовет. В 2020 году он стал участником проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ — 170 миллионов рублей. Формально контракт подписан до 2022-го, но подрядчик планирует справиться досрочно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.