Группа Dock In Absolute провела мастер-класс для пензенских музыкантов (видео)

К международному мастер-классу все готовились по-разному: музыканты из Люксембурга настраивали инструменты и проверяли все оттенки звука, а пензенские слушатели вдохновлялись классикой.
Это третий визит гостей из Люксембурга в областной центр. Впервые на фестиваль джазовой музыки они приезжали в 2017-м. С тех пор каждый их концерт — это гарантированно полный зал, а вот мастер-класс гости дали впервые.
Возможность для импровизации и редкая среди музыкантов способность держать в голове несколько ритмов сразу — это то, что удивляет в Dock In Absolute профессиональных музыкантов и любителей. Залог того и другого заключается в понимании внутри группы.
«Мы всегда играли разную музыку и постоянно ищем общие точки, стремимся к лучшему, поэтому очень изменились за три года. С опытом приходит гибкость, то есть повышается импровизационный навык, чувствуем себя комфортнее вместе. Если кто-то начинает менять ритм, другие чувствуют это и подстраиваются», — рассказали музыканты группы Dock In Absolute Жан-Филипп Кох и Нейт Вонг.
Также гости задали зрителям каверзный вопрос о том, на чем по их мнению основана импровизация. Ответ — в том, что в этом помогают практически все органы чувств. В первую очередь, слух, но и, конечно, язык тела и способность прочувствовать гармонию как таковую.
«Такие события нечасто происходят в нашем городе. Ребята приехали всем составом. Это был суперконцерт, я слышал их до этого, у пензенцев есть потребность в такой музыке», — отметил директор частной музыкальной школы Максим Логинов.
В наш город трио из Люксембурга привезли организаторы фестиваля Jazz May Penza. И это уже традиция — не расставаться с музыкантами, которые больше всего полюбились пензенцам, а привозить их снова. Причем, как правило, на отдельные концерты между ежегодными фестивалями, в межсезонье.
«Эта команда стала за всю историю фестиваля, пожалуй, самой популярной и любимой среди пензенских слушателей. Как-то получилось, что аудитория выделила для себя именно этих ребят. У меня этому есть одно-единственное объяснение — это какой-то пятый элемент, открытость и любовь, которой музыканты делятся с аудиторией», — сказал продюсер фестиваля Jazz May Penza Олег Рубцов.
Так, в Пензе повторно выступил Дмитрий Толочков, а также LRK-trio (Евгений Лебедев, Антон Ревнюк и Игнат Кравцов). Организаторы не исключают, что до фестиваля Jazz May Penza- 2020 (0+) им удастся провести концерт еще одних исполнителей, а что точно можно сказать про столь полюбившихся Dock In Absolute, что теперь в Пензе у них появились не только поклонники, но и мимолетные ученики, сообщает телеканал «Экспресс».