Группа Dock In Absolute провела мастер-класс для пензенских музыкантов (видео)

Мастер-класс для пензенских музыкантов провели гуру взаимопонимания, трио из Люксембурга Dock In Absolute. Они знакомы жителям области по одному из фестивалей Jazz May Penza прошлых лет. Впрочем, группа играет не столько джаз в привычном понимании слова, сколько современную композиторскую музыку. У себя на родине они остаются одной из самых популярных групп.

К международному мастер-классу все готовились по-разному: музыканты из Люксембурга настраивали инструменты и проверяли все оттенки звука, а пензенские слушатели вдохновлялись классикой.

Это третий визит гостей из Люксембурга в областной центр. Впервые на фестиваль джазовой музыки они приезжали в 2017-м. С тех пор каждый их концерт — это гарантированно полный зал, а вот мастер-класс гости дали впервые.

Возможность для импровизации и редкая среди музыкантов способность держать в голове несколько ритмов сразу — это то, что удивляет в Dock In Absolute профессиональных музыкантов и любителей. Залог того и другого заключается в понимании внутри группы.

«Мы всегда играли разную музыку и постоянно ищем общие точки, стремимся к лучшему, поэтому очень изменились за три года. С опытом приходит гибкость, то есть повышается импровизационный навык, чувствуем себя комфортнее вместе. Если кто-то начинает менять ритм, другие чувствуют это и подстраиваются», — рассказали музыканты группы Dock In Absolute Жан-Филипп Кох и Нейт Вонг.

Также гости задали зрителям каверзный вопрос о том, на чем по их мнению основана импровизация. Ответ — в том, что в этом помогают практически все органы чувств. В первую очередь, слух, но и, конечно, язык тела и способность прочувствовать гармонию как таковую.

«Такие события нечасто происходят в нашем городе. Ребята приехали всем составом. Это был суперконцерт, я слышал их до этого, у пензенцев есть потребность в такой музыке», — отметил директор частной музыкальной школы Максим Логинов.

В наш город трио из Люксембурга привезли организаторы фестиваля Jazz May Penza. И это уже традиция — не расставаться с музыкантами, которые больше всего полюбились пензенцам, а привозить их снова. Причем, как правило, на отдельные концерты между ежегодными фестивалями, в межсезонье.

«Эта команда стала за всю историю фестиваля, пожалуй, самой популярной и любимой среди пензенских слушателей. Как-то получилось, что аудитория выделила для себя именно этих ребят. У меня этому есть одно-единственное объяснение — это какой-то пятый элемент, открытость и любовь, которой музыканты делятся с аудиторией», — сказал продюсер фестиваля Jazz May Penza Олег Рубцов.

Так, в Пензе повторно выступил Дмитрий Толочков, а также LRK-trio (Евгений Лебедев, Антон Ревнюк и Игнат Кравцов). Организаторы не исключают, что до фестиваля Jazz May Penza- 2020 (0+) им удастся провести концерт еще одних исполнителей, а что точно можно сказать про столь полюбившихся Dock In Absolute, что теперь в Пензе у них появились не только поклонники, но и мимолетные ученики, сообщает телеканал «Экспресс».