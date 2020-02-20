В Пензе завершается предварительное следствие по делам, которые связаны с техническим состоянием жилых домов в микрорайоне Заря. Уже даны экспертные заключения и разработана дорожная карта. Для того, чтобы учесть все нюансы, представители Следственного комитета, прокуратуры, регионального правительства и мэрии проводят приемы граждан, во время которых жители могут рассказать о проблемах с жилыми помещениями.

Сергей Никитин вряд ли может назвать свое жилище крепостью: в квартире во всех комнатах есть трещины, не работает вентиляция, а в ванной начал развиваться грибок. И так, по словам пензенца, во всех квартирах по стояку с первого по пятый этаж. Проблемы дома на улице Новоселов, 110 теперь фиксируют и сотрудники Следственного комитета России. Их задача — выяснить, в каких квартирах продолжается деформация стен и появляются иные дефекты. Пока специалисты делают обход квартир, представители Следственного комитета, прокуратуры, регионального правительства и городской администрации общаются с гражданами.

В этом микрорайоне восемь проблемных домов. В каждом на протяжении нескольких месяцев проводились экспертизы, на место оценить пригодность помещений выезжали специалисты различных ведомств. Выводы экспертов однозначны: дома нельзя признать аварийными, однако в каждом из них допущены ошибки при строительстве.

«Экспертами выявлено, что здесь, в основном, проблемы с обустройством фундамента, поэтому в домах и образовываются трещины. Сейчас мы устанавливаем, кто виноват в этом, какие должностные лица ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, кто не проследил за этим», — рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

По словам мэра Андрея Лузгина, из квартир, которые будут признаны комиссией непригодными для проживания, граждане будут переселены в судебном порядке в другие квартиры. Такой возможностью уже воспользовались собственники трех жилых помещений.

«Возможно, нам будет нужно предусмотреть квартиры для людей на время проведения ремонтных работ, потому что придется усилить несущие конструкции. У нас есть небольшой резерв квартир. Граждан, дома у которых есть трещины, мы переселим», — сказал он.

Подрядные организации продолжают разрабатывать новые технические решения. Помимо этого, в рамках созданной дорожной карты, в домах на улице Новоселов в теплое время года планируют начать укрепление фундамента, а также решить вопросы с вентиляцией. По словам мэра, при необходимости на этот период по заявлениям собственников их смогут переселить в маневренный фонд, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.