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События в цифрах: студенты-доноры, ввод жилья, турнир по мини-футболу

21 февраля в 05:31 98 просмотров

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала «Экспресс».

В рамках всероссийской акции «Сад памяти — сад жизни» (0+) в Пензенской области на площади свыше 37 гектаров высадят более 100 тысяч сеянцев и саженцев.

В XXI турнире по мини-футболу (0+), посвященного памяти сотрудников безопасности и правопорядка Пензенской области, принимают участие 16 команд.

За три года на реализацию программы повышения качества обучения иностранным языкам в школах Пензенской области выделено свыше 12 миллионов рублей.

За январь 2020 года индекс промышленного производства в Пензенской области составил 110,1%, что на 9% выше среднероссийского.

В Пензенском регионе — более 400 воинских захоронений, памятных знаков, мемориалов и обелисков, на территории областного центра — 55 памятных мест.

В ходе донорской акции «Твори добро» более 50 представителей пензенских студенческих отрядов сдали 23 литра цельной крови.

Пензенская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья на 1000 человек населения с показателем 635 кв. метров.


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