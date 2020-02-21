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Герои Победы: Кержнев Тагир Калюкович

21 февраля в 06:19 130 просмотров

Пензенская область — многонациональная. Здесь живут русские, мордва, татары, чуваши и представители многих других народностей. В годы Великой Отечественной войны все они с доблестью и отвагой защищали Родину. Среди отличившихся был и уроженец Городищенского района Тагир Кержнев. О нем в рубрике об уроженцах Сурского края — Героях Советского Союза.

Тагир Калюкович Кержнев родился 15 марта 1922 года в селе Нижняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. В Красную Армию призван весной 1942-го. Участвовал в боях под городами Ржев и Вязьма. Неоднократно награждался орденами и медалями. Отличился в Львовско-Сандомирской наступательной операции. В январе победного 45-го, выполняя задание, Тагир Кержнев с пятью разведчиками форсировал реку, захватил плацдарм. Бойцы отразили десять контратак, уничтожив до 40 гитлеровцев, а еще 16 было взято в плен. На рассвете, на захваченный Кержневым и его солдатами плацдарм, переправились роты и батальоны его бригады.

За проявленное мужество и героизм Тагиру Калюковичу было присвоено звание Героя Советского Союза.


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