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Пензенцам рассказали о маршруте «Бессмертного полка»

21 февраля в 09:13 142 просмотра

В Пензе прошло заседание городского оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы.

Чиновники обсудили организацию памятных мероприятий и, в первую очередь, шествия «Бессмертного полка».

«Маршрут остается прежним — построение на улице Коммунистической, затем колонна обойдет вокруг памятника Победы, пройдет до магазина «Буратино» и вернется обратно на центральный луч монумента», — рассказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Ожидается, что в акции «Бессмертный полк» примет участие около 50 тысяч человек. Для координации движения будет задействовано 200 волонтеров, сообщили в пресс-службе горадминистрации.


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