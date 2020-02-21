Пензенец сообщил о крупной аварии на трассе в сторону «Петушка». ФОТО и ВИДЕО

Утром 21 февраля в одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о крупном ДТП, произошедшем на федеральной трассе М-5 «Урал».

По словам очевидца, авария случилась на трассе от поселка Лесной в сторону «Петушка».

«Туман, видимость низкая. Будьте осторожны! Время — 8.20. В ДТП — более шести машин», — подписал он фото.

Также в группе появилось видео с места происшествия. Его автор уточнил, что место ДТП находится около поворота на Светлополяновское лесничество.

Официальной информации о причинах произошедшего и наличии пострадавших нет.

Напомним, в туман сотрудники ГИБДД советуют автолюбителям не совершать резких маневров. На дороге следует быть предельно внимательными и осторожными.