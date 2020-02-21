У памятника Победы 9 мая пензенцам будут раздавать воду

В Пензе на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы чиновники обсудили несколько важных моментов.

Как отметили в пресс-службе мэрии, Монумент воинской и трудовой славы пензенцев в День Победы станет центром притяжения жителей и гостей города. Поэтому первый заместитель главы администрации Пензы Виталий Макаров обратил внимание на организацию работы полевых кухонь, расстановку точек с питьевой водой и биотуалетов.

«Необходимо разработать схему с местами их дислокации. Люди должны знать, где и какие объекты расположены, чтобы всем участникам праздника было комфортно», — поручил он.

Кроме того, на совещании рассказали о маршруте движения «Бессмертного полка». Также 9 мая известные пензенцы исполнят песни военных лет, концерт пройдет в сквере «Журавли».