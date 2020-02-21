По горам — с переломом. Бизнесмен из Пензы вышел в финал реалити-шоу
Театрализованное представление «Только очень жди» в Пензе
Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
Губернатор поделился историей Героя Сурского края Николая Дьяконова
У памятника Победы 9 мая пензенцам будут раздавать воду
Пензенских бизнесменов научат успешному участию в закупках
В Пензе страховщики размещают недостоверные данные об ОСАГО при госзакупках
Эксперт рассказал пензенцам о перспективах развития мессенджер-маркетинга
Все больше пензенецев недовольно навязчивой смс-рекламой
Левченко рассказала об изменениях в жилищном законодательстве в 2020 году
Губернатор вручил выдающимся пензенцам госнаграды
На улице Зеленодольской в Пензе положат 4 км асфальта
В красивую дату «20.02.2020» в Пензенской области поженились 55 пар

Нижнеломовский чиновник взял на работу супругу с нарушением закона

21 февраля в 09:36 206 просмотров

Прокуратура обнаружила нарушение закона о муниципальной службе и противодействии коррупции в администрации Атмисского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области.

Установлено, что в сентябре 2019 года глава администрации взял к себе на работу супругу в качестве оператора газовой котельной. При этом чиновник не уведомил об этом в письменной форме главу сельсовета, что противоречит закону.

По итогам проверки прокурор внес в комитет местного самоуправления Атмисского сельсовета представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности. С его женой расторгли трудовой договор.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...