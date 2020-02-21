По горам — с переломом. Бизнесмен из Пензы вышел в финал реалити-шоу
Театрализованное представление «Только очень жди» в Пензе
Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
Наши новости
В Богословке в огне погиб мужчина
Следователи проводят проверку по факту смерти малышки в Пензе
Белозерцев вручил награды военнослужащим и ветеранам Вооруженных сил России
В МЧС прокомментировали пожар на ул. Гладкова
На ул. Гладкова полыхает здание. ВИДЕО
Установлена личность девушки, найденной под Сурским мостом
МВД прокомментировало информацию о трупе под Сурским мостом
В Шемышейском районе огонь уничтожил дом
Утром в Иссинском районе загорелся двухквартирный дом
В Городище во сне погиб младенец, когда мать ушла в гости

В Полеологово произошел смертельный пожар

21 февраля в 09:43 136 просмотров

В Бессоновском районе Пензенской области огонь унес жизнь 67-летнего мужчины.

Сообщение о возгорании в селе Полеологово поступило 20 февраля в 18:57. На улицу Колхозную выехали четыре спецмашины и 12 человек личного состава МЧС.

Пожар уничтожил 15 кв. м кровли и 30 кв. м площади внутри деревянного дома. Кроме того, выгорели надворные постройки. Когда огонь потушили, то был обнаружен погибший — хозяин жилища, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе — при курении. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС Пензенской области

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...