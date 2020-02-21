В Полеологово произошел смертельный пожар

Сообщение о возгорании в селе Полеологово поступило 20 февраля в 18:57. На улицу Колхозную выехали четыре спецмашины и 12 человек личного состава МЧС.

Пожар уничтожил 15 кв. м кровли и 30 кв. м площади внутри деревянного дома. Кроме того, выгорели надворные постройки. Когда огонь потушили, то был обнаружен погибший — хозяин жилища, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе — при курении. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.