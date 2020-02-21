Губернатор поделился историей Героя Сурского края Николая Дьяконова

«В 1944 подразделение Дьяконова 15 раз подвергалось контратаке врага, пытавшегося прорваться из окружения у с. Березувка. В тех боях он уничтожил более 200 солдат и офицеров, задержав врага до подхода наших», — написал Иван Белозерцев.
#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Николай Дьяконов, Герой Советского Союза. В 1944 подразделение Дьяконова 15 раз подвергалось контратаке врага, пытавшегося прорваться из окружения у с. Березувка. В тех боях он уничтожил более 200 солдат и офицеров, задержав врага до подхода наших. pic.twitter.com/ZczqtEwie8— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 21, 2020
Напомним, в январе глава региона сообщил в своем Twitter-аккаунте о запуске проекта (0+), в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к Ивану Белозерцеву, поделившись историями своих предков.