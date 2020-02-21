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В Пензе за крупное хищение отправили в колонию нижегородца

21 февраля в 10:16 100 просмотров

Пензенский суд наказал гостя города, который похитил крупную сумму в клининговой компании.

Согласно материалам дела, вечером 10 июля житель Нижнего Новгорода подошел к одной из клининговых компаний в Пензе. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, взломал замок и проник внутрь. Мужчина забрал 750 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В ходе заседания подсудимый вину признал частично, не согласившись с суммой ущерба. Однако в суде было доказано, что он взял именно указанную выше сумму.

В итоге мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Он добровольно передал потерпевшей 49 тысяч рублей. Оставшуюся сумму его обязал вернуть суд.

Приговор не вступил в законную силу.


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